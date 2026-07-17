徐睿知花落新東家！舞台劇試水溫成功，加盟 B-Wave 娛樂宣布正式復出

沉寂多時的南韓話題女星徐睿知終於有新動向！新東家 B-Wave 娛樂代表具本永於 16 日發表官方聲明，隆重宣布已與徐睿知簽訂專屬合約，正式收歸旗下。

B-Wave 娛樂表示，公司將以自身的影視內容製作實力為基礎，傾盡全力打造能夠讓徐睿知展現其獨特個性的多樣化作品，同時透露未來會安排連串活動，助她積極與大眾加強溝通，為全面復出鋪路。



徐睿知早在 2013 年透過情境喜劇《馬鈴薯星2013QR3》出道，其後接連演活《武法律師》、《雖然是精神病但沒關係》、《夏娃的醜聞》等大熱韓劇，以及電影《迴憶》、《量子物理學》，演技備受肯定。尤其在《救救我》與電影《暗戰》等類型片中，她憑藉冷艷氣質與沉穩演技，給觀眾留下超深刻印象。

除了影視圈，徐睿知今年 1 月更跨界挑戰舞台劇領域，於《死之詠讚》中飾演悲劇女高音「尹心悳」，首度踏上舞台便憑著細膩精湛的演技功力大獲好評，再次證明自己的實力依舊。



新東家 B-Wave 娛樂於去年 6 月才正式插旗業界，旗下已有元祖男團 H.O.T. 成員 Tony An（安勝浩）及男團 ONEUS 等人氣 K-Pop 歌手坐鎮，近期亦積極開拓演員版圖。繼早前重金延攬實力派女星洪銀姬加盟成為「B-Wave 1號演員」後，如今再將話題十足的徐睿知納為「2號演員」，令外界對她未來的活躍表現充滿期待。



此外，徐睿知曾於2021年陷入私生活危機。她先被爆出「精神控制」前男友金正賢，指使對方在拍戲時對女主角態度冷酷惡劣，露骨的對話紀錄引發公憤。隨後，她更接連被扯出留學學歷造假、校園暴力等多項負面疑雲，雖然前東家全盤否認，但形象已一落千丈。

沉寂10個月後，她雖透過韓劇《夏娃的醜聞》及各大綜藝試圖正面突破、重啟活動，大眾反應卻依舊冷淡，迎來長達兩年多的空白期。如今花落新東家後能否擺脫爭議陰影、實現身為演員的真正回歸，正引發外界密切關注。

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