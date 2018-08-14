召喚男神們的過往！沒想到朴寶英才是真正的男神收割機

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「朴可愛」朴寶英最近攜帶新作《你的婚禮》重返大銀幕，再次掀起小可愛熱潮。 在影視劇圈混得風生水起的她跟很多男神合作過，但是細細羅列起來還是嚇了一跳。 這明明就是一枚男神收割機啊。

朴寶英曾在某次採訪中談到合作過的男演員，自曝很有搭檔福。朴寶英演員合作過的男演員有金秀賢、李敏鎬周元、宋仲基、李鍾碩、曺政奭、車太賢、白成鉉、俞承豪、金英光、朴炯植等，絕對都是一線大咖， 其中更有不少都是在大紅大紫前就與她合作過。今天我們就來看一看有哪幾位男神演員在還不是男神時就與朴寶英合作過！

2007年的《奔跑吧，青花魚》中，朴寶英搭檔李敏鎬，當時的兩人根本都還帶著學生氣。

2008年朴寶英和金秀賢合作的《叢林的魚》，那時的我們都不曾想到他們竟然只用了短短10年就躋身了韓流巨星的行列。

同年在電影《我們學校的ET》中，朴寶英再次搭檔現在的國民男神李敏鎬。

2012年，朴寶英和宋仲基主演了電影《狼少年》，純純的愛情打動無數觀眾，至今還能回想起，朴寶英為宋鐘基彈奏的那首《我的王子》。

又是2012年，朴寶英與周元加盟了驚悚影片《不明影像》，完全想不到小可愛演起驚悚片來也這麼嫺熟。

2年後朴寶英和李鍾碩出演了《熱血青春》，上演了一段女混混愛上花花公子的爆笑故事。不過那時李鍾碩在電視劇圈已經開始大方光芒，但在電影圈還是個剛剛起步的「新人」。

雖然有不少女明星都被稱為「男神收割機」，不過像朴寶英這樣能召喚男神過往的女演員絕對不多見！

「圖：各影視劇截圖」

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