召唤男神们的过往！没想到朴宝英才是真正的男神收割机

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「朴可爱」朴宝英最近携带新作《你的婚礼》重返大银幕，再次掀起小可爱热潮。 在影视剧圈混得风生水起的她跟很多男神合作过，但是细细罗列起来还是吓了一跳。 这明明就是一枚男神收割机啊。

朴宝英曾在某次采访中谈到合作过的男演员，自曝很有搭档福。朴宝英演员合作过的男演员有金秀贤、李敏镐周元、宋仲基、李钟硕、曺政奭、车太贤、白成铉、俞承豪、金英光、朴炯植等，绝对都是一线大咖， 其中更有不少都是在大红大紫前就与她合作过。今天我们就来看一看有哪几位男神演员在还不是男神时就与朴宝英合作过！

2007年的《奔跑吧，青花鱼》中，朴宝英搭档李敏镐，当时的两人根本都还带著学生气。

2008年朴宝英和金秀贤合作的《丛林的鱼》，那时的我们都不曾想到他们竟然只用了短短10年就跻身了韩流巨星的行列。

同年在电影《我们学校的ET》中，朴宝英再次搭档现在的国民男神李敏镐。

2012年，朴宝英和宋仲基主演了电影《狼少年》，纯纯的爱情打动无数观众，至今还能回想起，朴宝英为宋钟基弹奏的那首《我的王子》。

又是2012年，朴宝英与周元加盟了惊悚影片《不明影像》，完全想不到小可爱演起惊悚片来也这么嫺熟。

2年后朴宝英和李钟硕出演了《热血青春》，上演了一段女混混爱上花花公子的爆笑故事。不过那时李钟硕在电视剧圈已经开始大方光芒，但在电影圈还是个刚刚起步的「新人」。

虽然有不少女明星都被称为「男神收割机」，不过像朴宝英这样能召唤男神过往的女演员绝对不多见！

「图：各影视剧截图」

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