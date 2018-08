來到臺灣 成員的SNS就像在寫遊記!SUJU銀赫甜喊「老婆~」讓ELF招架不住 《我叫金三順》會不會是你的第一部韓劇?玄彬:有機會的話還要和金宣兒姐姐合作! 超羨慕河正宇大哥有這麼多粉絲!朱智勛實力「偷拍」求合影 EXO四巡澳門畫上句號 接下來要回歸嗎? 《與神同行》《工作》劇組聚餐! 朱智勳&河正宇&黃政民同桌吃烤肉 [微雷推薦]《與神同行2》使者們相愛相殺的前世今生 比特效更亮眼 【男團品牌評價】防彈少年團蟬聯三個月冠軍!前三名外名次大洗牌 新開張「首爾牛奶」的品牌:咖啡廳Mlik Hall 1937~ 《Running Man》李光洙果然逃不開BLACKPINK Jennie的撒嬌啊,即使被「戲耍」也心甘情願 看了差點暈倒…gu9udan美娜頭像被挖掉 就為了讓粉絲與WANNA ONE邕聖祐、MARK合影? 【有雷】復出的前哨戰?《蒙面歌王》歌王挑戰者真面目超驚喜! 網友目擊金宇彬出現在李鍾碩的咖啡廳裡!長髮披肩 臉色、狀態看起來不錯 前 BEAST 四成員享特權入學?CUBE 和 Arouns US 分別發表官方立場

昨晚忽然有新聞節目爆料四位前任 BEAST 成員耍特權進入大學,幸好如今這幾位成員 (Highlight) 所屬的 Around US 立刻否認了指控內容,一起來看看完整聲明吧!

在昨晚(12 日)播出的《SBS 8 News》中,節目指名道姓地質疑四位「前 BEAST 成員」尹斗俊、龍俊亨、李起光和張賢勝以特權進入東新大學,且在就讀期間拿了四年的全額獎學金。

在節目播出後不久,當時負責 BEAST 的經紀公司 CUBE Entertainment 便發出官方聲明:「關於新聞報導的內容,身為 BEAST 所屬經紀公司的本公司會努力確認事實關係。但由於事發當時的員工都已經全數離職,要確認 SBS News 採訪所得的內容多少得花點時間。」並表示正在向當年的員工打聽消息、努力掌握事實。

不過很快地,目前 Highlight 所屬的 Around US 就發出了詳細的長篇聲明,澄清了節目的指控。Around US 首先表示:「前 BEAST 兼現任 Highlight 成員尹斗俊、龍俊亨、李起光確實在 2010 年同時進入了東新大學,但許多人所擔心的部分——例如在入學過程中有不當手段、或幾乎沒去上課等等都並非事實。」

「龍俊亨是透過專長者保送招生、尹斗俊和李起光則透過定期招生,分別考取了實用音樂系與節目演藝系,且校方當時也曾說『我們認為 BEAST 能大大提升校譽、因此決定頒發特別獎學金。」澄清了《SBS 8 News》對入學管道和獎學金來源的質疑。

不過,Around US 也坦承三位成員相較於其他同學,確實沒有辦法完整參與學士學位的所有課程,但同時他們也擔任學校的宣傳大使、和其他人一樣有上課、考試、認真參與校內活動等等;在行程實在無法配合時,也曾和學校商量另行安排時間考試。「儘管如此,對於無法像其他學生一樣忠實地投入學業這點,所有成員確實都覺得十分愧疚,直到現在依然如此。」

最後 Around US 也表示:「在此向從新聞上得知消息,於是深感難過的粉絲、學生還有大家再次深深致歉。」



(照片來源:SBS、Around US)

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞