【有雷】復出的前哨戰？《蒙面歌王》歌王挑戰者真面目超驚喜！

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上週由「東幕谷少女」成為女歌王後，這週《蒙面歌王》也出現了話題十足的女性歌王挑戰者，面具下的真面目真的太讓人想念啦！

昨晚（12 日）在 MBC 播出的《蒙面歌王》中，出現了一位以 “Harney” (하니) 為名的蒙面歌王挑戰者，聽起來很年輕卻格外穩定的唱功下，藏不住的歷練與感性立刻激起全場的注意。

打下第一關後，Harney 在第二關獨唱了李笛的經典歌曲「幸好」，詮釋出原唱截然不同的氛圍，到了第三關她更大膽選擇了高難度的朴孝信作品「呼吸」。



可惜一路打進歌王戰的 Harney 敗給了現任歌王「東幕谷少女」，因此必須摘下面具露出真面目。在答案揭曉的瞬間全場立刻驚呼不斷，Harney 果然就是傳奇女團 Wonder Girls 的前任隊長先藝！



她自我介紹時笑道：「我是前 Wonder Girls 的成員先藝，很高興見到大家～」雖然近年來鮮少在螢光幕前露面，先藝跟主持人和猜評團的溫馨互動依然十分游刃有餘。下節目後先藝也立刻在自己的 Instagram 上發出戴著面具的認證照表示：「好久沒上節目了，我用 “Harney” 的身份和大家見面，度過了一段令人感激的時光。蒙面歌王和猜評團的大家都辛苦了～！！！！」

五年前結婚、退出演藝圈的先藝，在上週終於和韓國經紀公司 Polaris Entertainment 簽下了專屬合約，雖然尚未宣布確切的回歸形式和企劃，但已經吸引不少關注。

無論如何，久違地聽見先藝的歌聲真的湧現很多回憶，也很高興她的歌聲依然，期待她接下來的回歸計畫囉！



（照片與影片來源：MBC、seonye.m）

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