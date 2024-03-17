泫雅♥龍俊亨在泰國機場親密牽手被目擊！影片曝光引熱議，韓網友：「從龍俊亨身上看到DAWN，泫雅的喜好很明確」

最近去泰國旅行的泫雅和龍俊亨，因為要搭飛機回韓國在泰國機場被目擊。

當天，泫雅身穿粉紅色針織衫，頭戴帽子，龍俊亨則是身穿襯衫，戴著眼鏡、嘴巴微微張開，被泫雅牽著走。他們在人群中大方地牽著手，絲毫不在意周圍的視線，也向認出他們粉絲們打招呼。

而這段影片也在韓網引起熱烈討論，韓網友：「爲何看起來如此無力？這是泫雅的取向嗎」、「真的是體弱多病的收藏家嗎」、「不是...以前那個龍俊亨去哪兒了？泫雅也是根據自己的喜好改變男人的類型嗎？」、「從龍俊亨身上看到了DAWN」、「泫雅的喜好很明確啊」、「龍俊亨看起來哪裡不舒服」、「我還以爲是泫雅的爸爸呢」、「瞬間還以為是看不到前面呢」、「泫雅的喜好也始終如一」、「交往的時後會餓肚子嗎」等等。



泫雅和龍俊亨今年1月在各自的 IG 上傳牽手背影照，突然公開正在戀愛。泫雅標記龍俊亨的帳號，還寫下「請用愛的視線看待我們。」龍俊亨也通過收費粉絲溝通平台表示正在熱戀中，他說：「我們互相得到正能量，過得很好，希望大家多多關照。」之後兩人約會也常被目擊。



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