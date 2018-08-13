前 BEAST 四成员享特权入学？CUBE 和 Arouns US 分别发表官方立场

昨晚忽然有新闻节目爆料四位前任 BEAST 成员耍特权进入大学，幸好如今这几位成员 (Highlight) 所属的 Around US 立刻否认了指控内容，一起来看看完整声明吧！
在昨晚（12 日）播出的《SBS 8 News》中，节目指名道姓地质疑四位「前 BEAST 成员」尹斗俊、龙俊亨、李起光和张贤胜以特权进入东新大学，且在就读期间拿了四年的全额奖学金。
在节目播出后不久，当时负责 BEAST 的经纪公司 CUBE Entertainment 便发出官方声明：「关於新闻报导的内容，身为 BEAST 所属经纪公司的本公司会努力确认事实关系。但由於事发当时的员工都已经全数离职，要确认 SBS News 采访所得的内容多少得花点时间。」并表示正在向当年的员工打听消息、努力掌握事实。
不过很快地，目前 Highlight 所属的 Around US 就发出了详细的长篇声明，澄清了节目的指控。Around US 首先表示：「前 BEAST 兼现任 Highlight 成员尹斗俊、龙俊亨、李起光确实在 2010 年同时进入了东新大学，但许多人所担心的部分——例如在入学过程中有不当手段、或几乎没去上课等等都并非事实。」
「龙俊亨是透过专长者保送招生、尹斗俊和李起光则透过定期招生，分别考取了实用音乐系与节目演艺系，且校方当时也曾说『我们认为 BEAST 能大大提升校誉、因此决定颁发特别奖学金。」澄清了《SBS 8 News》对入学管道和奖学金来源的质疑。
不过，Around US 也坦承三位成员相较於其他同学，确实没有办法完整参与学士学位的所有课程，但同时他们也担任学校的宣传大使、和其他人一样有上课、考试、认真参与校内活动等等；在行程实在无法配合时，也曾和学校商量另行安排时间考试。「尽管如此，对於无法像其他学生一样忠实地投入学业这点，所有成员确实都觉得十分愧疚，直到现在依然如此。」
最后 Around US 也表示：「在此向从新闻上得知消息，於是深感难过的粉丝、学生还有大家再次深深致歉。」
（照片来源：SBS、Around US）
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