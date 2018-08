《我叫金三顺》会不会是你的第一部韩剧?玄彬:有机会的话还要和金宣儿姐姐合作! 超羡慕河正宇大哥有这么多粉丝!朱智勋实力「偷拍」求合影 EXO四巡澳门画上句号 接下来要回归吗? 《与神同行》《工作》剧组聚餐! 朱智勋&河正宇&黄政民同桌吃烤肉 [微雷推荐]《与神同行2》使者们相爱相杀的前世今生 比特效更亮眼 【男团品牌评价】防弹少年团蝉联三个月冠军!前三名外名次大洗牌 新开张「首尔牛奶」的品牌:咖啡厅Mlik Hall 1937~ 《Running Man》李光洙果然逃不开BLACKPINK Jennie的撒娇啊,即使被「戏耍」也心甘情愿 看了差点晕倒…gu9udan美娜头像被挖掉 就为了让粉丝与WANNA ONE邕圣佑、MARK合影? 【有雷】复出的前哨战?《蒙面歌王》歌王挑战者真面目超惊喜! 网友目击金宇彬出现在李钟硕的咖啡厅里!长发披肩 脸色、状态看起来不错 前 BEAST 四成员享特权入学?CUBE 和 Arouns US 分别发表官方立场

昨晚忽然有新闻节目爆料四位前任 BEAST 成员耍特权进入大学,幸好如今这几位成员 (Highlight) 所属的 Around US 立刻否认了指控内容,一起来看看完整声明吧!

在昨晚(12 日)播出的《SBS 8 News》中,节目指名道姓地质疑四位「前 BEAST 成员」尹斗俊、龙俊亨、李起光和张贤胜以特权进入东新大学,且在就读期间拿了四年的全额奖学金。

在节目播出后不久,当时负责 BEAST 的经纪公司 CUBE Entertainment 便发出官方声明:「关於新闻报导的内容,身为 BEAST 所属经纪公司的本公司会努力确认事实关系。但由於事发当时的员工都已经全数离职,要确认 SBS News 采访所得的内容多少得花点时间。」并表示正在向当年的员工打听消息、努力掌握事实。

不过很快地,目前 Highlight 所属的 Around US 就发出了详细的长篇声明,澄清了节目的指控。Around US 首先表示:「前 BEAST 兼现任 Highlight 成员尹斗俊、龙俊亨、李起光确实在 2010 年同时进入了东新大学,但许多人所担心的部分——例如在入学过程中有不当手段、或几乎没去上课等等都并非事实。」

「龙俊亨是透过专长者保送招生、尹斗俊和李起光则透过定期招生,分别考取了实用音乐系与节目演艺系,且校方当时也曾说『我们认为 BEAST 能大大提升校誉、因此决定颁发特别奖学金。」澄清了《SBS 8 News》对入学管道和奖学金来源的质疑。

不过,Around US 也坦承三位成员相较於其他同学,确实没有办法完整参与学士学位的所有课程,但同时他们也担任学校的宣传大使、和其他人一样有上课、考试、认真参与校内活动等等;在行程实在无法配合时,也曾和学校商量另行安排时间考试。「尽管如此,对於无法像其他学生一样忠实地投入学业这点,所有成员确实都觉得十分愧疚,直到现在依然如此。」

最后 Around US 也表示:「在此向从新闻上得知消息,於是深感难过的粉丝、学生还有大家再次深深致歉。」



(照片来源:SBS、Around US)

