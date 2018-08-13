【有雷】复出的前哨战？《蒙面歌王》歌王挑战者真面目超惊喜！

上周由「东幕谷少女」成为女歌王后，这周《蒙面歌王》也出现了话题十足的女性歌王挑战者，面具下的真面目真的太让人想念啦！
昨晚（12 日）在 MBC 播出的《蒙面歌王》中，出现了一位以 “Harney” (하니) 为名的蒙面歌王挑战者，听起来很年轻却格外稳定的唱功下，藏不住的历练与感性立刻激起全场的注意。
打下第一关后，Harney 在第二关独唱了李笛的经典歌曲「幸好」，诠释出原唱截然不同的氛围，到了第三关她更大胆选择了高难度的朴孝信作品「呼吸」。
可惜一路打进歌王战的 Harney 败给了现任歌王「东幕谷少女」，因此必须摘下面具露出真面目。在答案揭晓的瞬间全场立刻惊呼不断，Harney 果然就是传奇女团 Wonder Girls 的前任队长先艺！
她自我介绍时笑道：「我是前 Wonder Girls 的成员先艺，很高兴见到大家～」虽然近年来鲜少在萤光幕前露面，先艺跟主持人和猜评团的温馨互动依然十分游刃有余。下节目后先艺也立刻在自己的 Instagram 上发出戴著面具的认证照表示：「好久没上节目了，我用 “Harney” 的身份和大家见面，度过了一段令人感激的时光。蒙面歌王和猜评团的大家都辛苦了～！！！！」
五年前结婚、退出演艺圈的先艺，在上周终於和韩国经纪公司 Polaris Entertainment 签下了专属合约，虽然尚未宣布确切的回归形式和企划，但已经吸引不少关注。
无论如何，久违地听见先艺的歌声真的涌现很多回忆，也很高兴她的歌声依然，期待她接下来的回归计画罗！
（照片与影片来源：MBC、seonye.m）
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