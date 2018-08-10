孝琳帥氣紋身的背後竟然有這個大隱情？！

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前SISTAR成員孝琳SOLO回歸，日前做客《人生酒家》，一邊喝酒一邊暢聊獨家故事。

孝琳最近成立了個人工作室，並擔任理事一職，甚至還有了自己的名片。 作為理事的她最看重員工們的福利，覺得應該提前支付3個月的工資。 也許是因為身份的轉變，現在的孝琳經常被各種煩惱困擾到失眠，「原來的我不管有什麼傷心事睡一覺就好了，現在完全不一樣了，哪怕是休息也不行，不工作的時候腦子也一直轉，完全睡不著。 」

單飛的孝琳也感受到了SISTAR隊友們的重要性，主持人韓惠珍調侃是不是「和談了很久戀愛的男友分手了感覺一樣」，引起了孝琳的共鳴，不過也正因為單飛，孝琳透露可以集中精力做自己想要的音樂。

接著孝琳講述了自己肚子上十字架紋身的隱情，「這是2次手術的傷疤，而這個傷疤也是我最自卑的地方。 出生時腹積水，被放進了保溫箱，之後又得了膽道閉鎖，幸好手術成功出院了。 誰知道1年後又得了腸套疊，再一次做了手術。 一直考慮怎麼處理刀疤，最後就按照疤痕紋路紋了個十字架。 」

「圖：《人生酒家》」

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