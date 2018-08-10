孝琳帅气纹身的背后竟然有这个大隐情？！

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前SISTAR成员孝琳SOLO回归，日前做客《人生酒家》，一边喝酒一边畅聊独家故事。

孝琳最近成立了个人工作室，并担任理事一职，甚至还有了自己的名片。 作为理事的她最看重员工们的福利，觉得应该提前支付3个月的工资。 也许是因为身份的转变，现在的孝琳经常被各种烦恼困扰到失眠，「原来的我不管有什么伤心事睡一觉就好了，现在完全不一样了，哪怕是休息也不行，不工作的时候脑子也一直转，完全睡不著。 」

单飞的孝琳也感受到了SISTAR队友们的重要性，主持人韩惠珍调侃是不是「和谈了很久恋爱的男友分手了感觉一样」，引起了孝琳的共鸣，不过也正因为单飞，孝琳透露可以集中精力做自己想要的音乐。

接著孝琳讲述了自己肚子上十字架纹身的隐情，「这是2次手术的伤疤，而这个伤疤也是我最自卑的地方。 出生时腹积水，被放进了保温箱，之后又得了胆道闭锁，幸好手术成功出院了。 谁知道1年后又得了肠套叠，再一次做了手术。 一直考虑怎么处理刀疤，最后就按照疤痕纹路纹了个十字架。 」

「图：《人生酒家》」

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