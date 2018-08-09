八月首周韓劇話題性《陽光先生》奪冠，《我的ID是江南美人》緊追在後～！
韓劇 2018年8月9日 星期四13:00 MiJimin
兩部風格完全不同，而且都很好看～！討論度高的TOP10電視劇中，你一共追了幾部呢～？推薦一下你正在追的劇吧…。（陽光先生跟江南美人都不賴，小編另外推一下雖然30但仍17，因為搞笑療癒又紓壓～XDDD）
八月第一周關於韓劇演員&電視劇的話題性排行榜出爐～！面對一系列新上檔的韓劇中，這一期脫穎而出～受到關注與熱切討論的戲劇及演員，又是哪一些呢？
▼電視劇話題性排行榜 TOP10：
1. tvN《陽光先生》
2. JTBC《我的ID是江南美人》
3. OCN《火星生活》已完結
4. tvN《認識的妻子》
5. SBS《雖然30但仍17》
6. JTBC《LIFE》
7. MBC《時間》
8. KBS《你也是人類嗎》已完結
9. tvN《一起吃飯吧3：Begins》
10. SBS《致親愛的法官大人》
▼演員話題性排行榜 TOP10：
1. 金泰梨 《陽光先生》
2. 李炳憲 《陽光先生》
3. 柳演錫 《陽光先生》
4. 車銀優 《我的ID是江南美人》
5. 林秀香 《我的ID是江南美人》
6. 池晟 《認識的妻子》
7. 韓志旼 《認識的妻子》
8. 鄭敬淏 《火星生活》
9. 申惠善 《雖然30但仍17》
10. 梁世宗《雖然30但仍17》
演員排行榜中的TOP10，則是以電視劇話題性的前五名為主，尤其《陽光先生》三位主演暫居前三名，另外《我的ID是江南美人》的男女主角則分別在第四、五名，接續為《認識的妻子》、《火星生活》、《雖然30但仍17》的主演，面對新戲上檔，下週又會有什麼變化呢～！？
（截圖自：官方劇照）
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