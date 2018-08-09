八月首周韩剧话题性《阳光先生》夺冠，《我的ID是江南美人》紧追在后～！
韩剧 2018年8月9日 星期四13:00 MiJimin
两部风格完全不同，而且都很好看～！讨论度高的TOP10电视剧中，你一共追了几部呢～？推荐一下你正在追的剧吧…。（阳光先生跟江南美人都不赖，小编另外推一下虽然30但仍17，因为搞笑疗愈又纾压～XDDD）
八月第一周关於韩剧演员&电视剧的话题性排行榜出炉～！面对一系列新上档的韩剧中，这一期脱颖而出～受到关注与热切讨论的戏剧及演员，又是哪一些呢？
▼电视剧话题性排行榜 TOP10：
1. tvN《阳光先生》
2. JTBC《我的ID是江南美人》
3. OCN《火星生活》已完结
4. tvN《认识的妻子》
5. SBS《虽然30但仍17》
6. JTBC《LIFE》
7. MBC《时间》
8. KBS《你也是人类吗》已完结
9. tvN《一起吃饭吧3：Begins》
10. SBS《致亲爱的法官大人》
▼演员话题性排行榜 TOP10：
1. 金泰梨 《阳光先生》
2. 李炳宪 《阳光先生》
3. 柳演锡 《阳光先生》
4. 车银优 《我的ID是江南美人》
5. 林秀香 《我的ID是江南美人》
6. 池晟 《认识的妻子》
7. 韩志旼 《认识的妻子》
8. 郑敬淏 《火星生活》
9. 申惠善 《虽然30但仍17》
10. 梁世宗《虽然30但仍17》
演员排行榜中的TOP10，则是以电视剧话题性的前五名为主，尤其《阳光先生》三位主演暂居前三名，另外《我的ID是江南美人》的男女主角则分别在第四、五名，接续为《认识的妻子》、《火星生活》、《虽然30但仍17》的主演，面对新戏上档，下周又会有什么变化呢～！？
（截图自：官方剧照）
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