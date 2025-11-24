懸疑新作《Climax》豪華卡司曝光！朱智勛&河智苑化身「野心夫妻檔」，攜Nana車珠英上演權鬥生存戰、明年公開

演員朱智勛、河智苑、Nana、車珠英、吳正世強強聯手，主演全新權鬥懸疑劇《Climax》，官方確認將於 2026 年在 Genie TV 與 ENA 月火劇檔正式播出，被視為韓劇界明年最受矚目的強檔大作之一。

《Climax》由 Genie TV 投資、電影《白小姐》一舉斬獲百想藝術大賞新人導演獎的李智媛導演首度執導電視劇，並由打造《首爾之春》《萬惡新世界》《南山的部長們》等話題電影的 Hive Media Corp 製作，從導演到製作班底都令人期待值拉滿。

劇情聚焦檢察官「方泰燮」（朱智勛 飾），為了登上韓國政壇頂峰而潛入權力集團，與曾是韓國頂級女星的「秋尚雅」（河智苑 飾）結婚後，一夜之間成為炙手可熱的「明星檢察官」。 河智苑在劇中飾演婚後事業急速下滑、被外界視為過氣女星的秋尚雅，這也是她繼KBS電視劇《謝幕：樹立而死》後相隔四年的戲劇回歸。 兩人將首次合作，展開一段在野心與名利夾擊下的高張力關係。





Nana飾演在方泰燮身邊擔任秘密情報員的「黃貞媛」，角色握有揭開權力鏈最醜陋一面的「潘朵拉盒子鑰匙」，是劇中關鍵人物。 另方面，藉《黑暗榮耀》備受注目的車珠英，此次挑戰韓國第三大財閥 WR 集團會長的二夫人「李楊美」，她將以強勢形象回歸，擔任動搖主角夫妻關係的核心權力者。





WR 集團的長子、同時也是後位繼承人競爭者的權鍾旭，則由演技大神吳正世飾演，將與李楊美形成另一條明爭暗鬥的財閥權鬥線。



製作組透露：「李智媛導演以細膩的場景調度和精湛的導演技巧備受肯定，再加上實力派演員們的加盟，共同打造了這部極具震撼力的作品。 每個角色都擁有錯綜複雜的慾望和抉擇，由此展開了一段扣人心弦的劇情，希望觀眾多多期待。」

