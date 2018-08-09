他在《太陽的後裔》拍攝時暗戀宋慧喬長達6個月！果然喬妹魅力無極限
明星 2018年8月9日 星期四08:00 Rui
《太陽的後裔》播出當時熱掀收視狂潮，雙宋CP宋慧喬和宋仲基戲裡戲外的互動看得觀眾內心悸動。 沒想到拍攝當時宋慧喬迷住的不僅僅是宋仲基，更有另一位男演員。
最近，曾出演《太陽的後裔》的男演員安普賢做客《Radio Star》，爆料了劇組當時的趣事，大方承認十分愛慕宋慧喬。 安普賢透露：「我當時暗戀著宋慧喬」。 不僅如此整個劇組的男演員和男性工作人員也深深沉浸在宋慧喬的魅力中。
安普賢在劇中扮演宋仲基帶領的特戰小組阿爾法的組員任光南，負責小分隊的爆破工作和火器。除了拍攝之外，安普賢和宋慧喬私下也關係不錯，安普賢還曾在SNS上曬出和宋慧喬的合影，稱她是「美麗的喬姐」。
「圖：《太陽的後裔》」
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#太陽的後裔 所有演員都是 「男的帥女的美」😍😍😍
1小時前
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他很帥！有演那個《話劇結束之後》網絡劇😍😍😍 Ariel Khong
1小時前
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WoNg Ting Ting CanDy
1小時前