「真的只有他會這樣做～」河正宇《與神同行2》舞台上宣傳競爭作品！連朱智勛都懵了XD 重溫上個月的激動！《SBS Super Concert in Taipei》今日播出 朴海鎮& NANA新劇《四子》第三次更換導演 本月內恢復拍攝 T-ara有望守護團名！前經紀公司MBK娛樂申請T-ara商標權遭到專利廳拒絕！ Wanna One 中第一人！慶祝黃旼炫生日 粉絲大手筆買電視、廣播廣告 韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況–30/17刷新高，AI圓滿落幕 他在《太陽的後裔》拍攝時暗戀宋慧喬長達6個月！果然喬妹魅力無極限

《太陽的後裔》播出當時熱掀收視狂潮，雙宋CP宋慧喬和宋仲基戲裡戲外的互動看得觀眾內心悸動。 沒想到拍攝當時宋慧喬迷住的不僅僅是宋仲基，更有另一位男演員。

最近，曾出演《太陽的後裔》的男演員安普賢做客《Radio Star》，爆料了劇組當時的趣事，大方承認十分愛慕宋慧喬。 安普賢透露：「我當時暗戀著宋慧喬」。 不僅如此整個劇組的男演員和男性工作人員也深深沉浸在宋慧喬的魅力中。

安普賢在劇中扮演宋仲基帶領的特戰小組阿爾法的組員任光南，負責小分隊的爆破工作和火器。除了拍攝之外，安普賢和宋慧喬私下也關係不錯，安普賢還曾在SNS上曬出和宋慧喬的合影，稱她是「美麗的喬姐」。

「圖：《太陽的後裔》」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞