他在《太阳的后裔》拍摄时暗恋宋慧乔长达6个月！果然乔妹魅力无极限

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《太阳的后裔》播出当时热掀收视狂潮，双宋CP宋慧乔和宋仲基戏里戏外的互动看得观众内心悸动。 没想到拍摄当时宋慧乔迷住的不仅仅是宋仲基，更有另一位男演员。

最近，曾出演《太阳的后裔》的男演员安普贤做客《Radio Star》，爆料了剧组当时的趣事，大方承认十分爱慕宋慧乔。 安普贤透露：「我当时暗恋著宋慧乔」。 不仅如此整个剧组的男演员和男性工作人员也深深沉浸在宋慧乔的魅力中。

安普贤在剧中扮演宋仲基带领的特战小组阿尔法的组员任光南，负责小分队的爆破工作和火器。除了拍摄之外，安普贤和宋慧乔私下也关系不错，安普贤还曾在SNS上晒出和宋慧乔的合影，称她是「美丽的乔姐」。

「图：《太阳的后裔》」

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