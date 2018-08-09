韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況–30/17刷新高，AI圓滿落幕

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這週（8/6、8/7）無線、有線月火收視似乎皆以打破自身記錄，才是挑戰目標？！

無線月火劇也不知是不是因劇情沒走灑血的大衝突套路，收視數字並沒飆升，即使大結局的《你也是人類嗎？》也沒打破自身記錄。

依然是榜首的SBS《雖然30但仍17》以7.2%~8.8%、7.6%~9.1%，再次刷下自身新高，算是緩慢成長。



居中的KBS2《你也是人類嗎？》則以5.0%~5.3%、6.5%~6.8%，圓滿落幕。



仍墊底的MBC《生死決斷羅曼史》2.3%~2.6%、2.7%~2.9%。



有線JTBC月火劇榜首《LIFE》4.328%、4.466%，這週劇情看下來，呈現的數字可能反應了，有點沉悶、過硬的社會寫實專業劇，能夠堅定死守的不是此類型劇愛好者，便是作家粉或演員粉了。



tvN的《一起吃飯吧3：Begins》2.384%、2.617%，這收視數字，大概也不脫《Life》的狀況。



不曉得大家對《你也是人類嗎？》的圓滿結局，覺得怎麼樣？不論劇情是不是太天馬行空，徐康俊2個角色的詮釋非常出色。下一檔月火劇是《Lovely Horribly》，由朴施厚、宋智孝、李起光、恩靜、崔汝珍、張赫鎮等人主演。這是曾獲KBS獨幕劇獎項的劇本，走新型恐怖浪漫愛情喜劇路線，《我黃金燦爛的人生》導演姜敏慶執導。劇情敘述同天、同地方出生的頂級明星弼立和電視劇作家乙順是「生命共同體」，只要一方幸福，另一方就會遭遇不幸。兩人命運如同拔河互相拉扯，在過程中發生許多驚險刺激的故事。20180808

#人類無法想像不存在的事物

#我們得做好將來和南信3號這樣的 AI 一起生活的心理準備

#這次李棟旭的人設角色被曹承佑的演繹氣場吃掉大半光環

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