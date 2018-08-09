韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况–30/17刷新高，AI圆满落幕

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这周（8/6、8/7）无线、有线月火收视似乎皆以打破自身记录，才是挑战目标？！

无线月火剧也不知是不是因剧情没走洒血的大冲突套路，收视数字并没飙升，即使大结局的《你也是人类吗？》也没打破自身记录。

依然是榜首的SBS《虽然30但仍17》以7.2%~8.8%、7.6%~9.1%，再次刷下自身新高，算是缓慢成长。



居中的KBS2《你也是人类吗？》则以5.0%~5.3%、6.5%~6.8%，圆满落幕。



仍垫底的MBC《生死决断罗曼史》2.3%~2.6%、2.7%~2.9%。



有线JTBC月火剧榜首《LIFE》4.328%、4.466%，这周剧情看下来，呈现的数字可能反应了，有点沉闷、过硬的社会写实专业剧，能够坚定死守的不是此类型剧爱好者，便是作家粉或演员粉了。



tvN的《一起吃饭吧3：Begins》2.384%、2.617%，这收视数字，大概也不脱《Life》的状况。



不晓得大家对《你也是人类吗？》的圆满结局，觉得怎么样？不论剧情是不是太天马行空，徐康俊2个角色的诠释非常出色。下一档月火剧是《Lovely Horribly》，由朴施厚、宋智孝、李起光、恩静、崔汝珍、张赫镇等人主演。这是曾获KBS独幕剧奖项的剧本，走新型恐怖浪漫爱情喜剧路线，《我黄金灿烂的人生》导演姜敏庆执导。剧情叙述同天、同地方出生的顶级明星弼立和电视剧作家乙顺是「生命共同体」，只要一方幸福，另一方就会遭遇不幸。两人命运如同拔河互相拉扯，在过程中发生许多惊险刺激的故事。20180808

#人类无法想像不存在的事物

#我们得做好将来和南信3号这样的 AI 一起生活的心理准备

#这次李栋旭的人设角色被曹承佑的演绎气场吃掉大半光环

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