前 Wonder Girls 隊長先藝有望復出？韓經紀公司透露：「正在積極討論合約」
明星 2018年8月8日 星期三09:22 施乃琪
正當宣美、譽恩、泫雅等 Wonder Girls 元老成員都以個人歌手之姿大放異彩之際，三年前結婚引退的先藝也傳出要回歸韓國演藝圈？
昨天（7 日）傳出先藝正在和韓國的經紀公司接觸，其中被廣泛提及的 Polaris Entertainment 也在晚間透露：「我們和先藝目前正在就專屬合約積極地討論當中。」言下之意似乎頗有可能簽約。
不過對於先藝可能用什麼形式或身份回歸演藝圈，Polaris 相關人士說：「因為還沒有正式簽約，我們還無法具體地透露先藝未來的動向。」Polaris 旗下有 Ladies’ Code、Ivy、梁東根和即將正式出道的本月少女 (LOONA) 等歌手，演員方面也有吳允兒、鄭俊等人，因此外界都猜測先藝若非重拾歌手身份就是要轉而演戲。
先藝從小在 JYP Entertainment 旗下練習六年後，才於 2007 年以 Wonder Girls 隊長身分出道，一路帶領團隊從韓國進軍美國。
2013 年先藝宣佈將和加拿大韓僑 James 結婚，並退出演藝圈專心傳教，不過年初也曾閃電登上綜藝節目《異邦人》分享在國外居住的生活。
（照片來源：TVDaily、seonye.m）
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