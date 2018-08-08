前 Wonder Girls 隊長先藝有望復出？韓經紀公司透露：「正在積極討論合約」

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正當宣美、譽恩、泫雅等 Wonder Girls 元老成員都以個人歌手之姿大放異彩之際，三年前結婚引退的先藝也傳出要回歸韓國演藝圈？

昨天（7 日）傳出先藝正在和韓國的經紀公司接觸，其中被廣泛提及的 Polaris Entertainment 也在晚間透露：「我們和先藝目前正在就專屬合約積極地討論當中。」言下之意似乎頗有可能簽約。

不過對於先藝可能用什麼形式或身份回歸演藝圈，Polaris 相關人士說：「因為還沒有正式簽約，我們還無法具體地透露先藝未來的動向。」Polaris 旗下有 Ladies’ Code、Ivy、梁東根和即將正式出道的本月少女 (LOONA) 等歌手，演員方面也有吳允兒、鄭俊等人，因此外界都猜測先藝若非重拾歌手身份就是要轉而演戲。

先藝從小在 JYP Entertainment 旗下練習六年後，才於 2007 年以 Wonder Girls 隊長身分出道，一路帶領團隊從韓國進軍美國。

2013 年先藝宣佈將和加拿大韓僑 James 結婚，並退出演藝圈專心傳教，不過年初也曾閃電登上綜藝節目《異邦人》分享在國外居住的生活。



（照片來源：TVDaily、seonye.m）

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