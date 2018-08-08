前 Wonder Girls 队长先艺有望复出？韩经纪公司透露：「正在积极讨论合约」

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正当宣美、誉恩、泫雅等 Wonder Girls 元老成员都以个人歌手之姿大放异彩之际，三年前结婚引退的先艺也传出要回归韩国演艺圈？

昨天（7 日）传出先艺正在和韩国的经纪公司接触，其中被广泛提及的 Polaris Entertainment 也在晚间透露：「我们和先艺目前正在就专属合约积极地讨论当中。」言下之意似乎颇有可能签约。

不过对於先艺可能用什么形式或身份回归演艺圈，Polaris 相关人士说：「因为还没有正式签约，我们还无法具体地透露先艺未来的动向。」Polaris 旗下有 Ladies’ Code、Ivy、梁东根和即将正式出道的本月少女 (LOONA) 等歌手，演员方面也有吴允儿、郑俊等人，因此外界都猜测先艺若非重拾歌手身份就是要转而演戏。

先艺从小在 JYP Entertainment 旗下练习六年后，才於 2007 年以 Wonder Girls 队长身分出道，一路带领团队从韩国进军美国。

2013 年先艺宣布将和加拿大韩侨 James 结婚，并退出演艺圈专心传教，不过年初也曾闪电登上综艺节目《异邦人》分享在国外居住的生活。



（照片来源：TVDaily、seonye.m）

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