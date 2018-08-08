前 Wonder Girls 队长先艺有望复出？韩经纪公司透露：「正在积极讨论合约」
明星 2018年8月8日 星期三09:22 施乃琪
正当宣美、誉恩、泫雅等 Wonder Girls 元老成员都以个人歌手之姿大放异彩之际，三年前结婚引退的先艺也传出要回归韩国演艺圈？
昨天（7 日）传出先艺正在和韩国的经纪公司接触，其中被广泛提及的 Polaris Entertainment 也在晚间透露：「我们和先艺目前正在就专属合约积极地讨论当中。」言下之意似乎颇有可能签约。
不过对於先艺可能用什么形式或身份回归演艺圈，Polaris 相关人士说：「因为还没有正式签约，我们还无法具体地透露先艺未来的动向。」Polaris 旗下有 Ladies’ Code、Ivy、梁东根和即将正式出道的本月少女 (LOONA) 等歌手，演员方面也有吴允儿、郑俊等人，因此外界都猜测先艺若非重拾歌手身份就是要转而演戏。
先艺从小在 JYP Entertainment 旗下练习六年后，才於 2007 年以 Wonder Girls 队长身分出道，一路带领团队从韩国进军美国。
2013 年先艺宣布将和加拿大韩侨 James 结婚，并退出演艺圈专心传教，不过年初也曾闪电登上综艺节目《异邦人》分享在国外居住的生活。
（照片来源：TVDaily、seonye.m）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论