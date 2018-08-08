看到這個畫面真的很感動！就算腳不舒服也堅持登頂的白一燮爺爺 還有一直在身邊陪伴他的挑夫李瑞鎮

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「一邊休息，一邊走，就能走完的。」看到這個片段…小編真的流眼淚了 ㅠㅠ

tvN綜藝節目《花樣爺爺Returns》於上週五（3日）播出第六集。一行人前往奧地利Schafberg，沿途美景美不勝收，爺爺們頻頻讚嘆。但白一燮爺爺不像其他爺爺們，在這一季的節目中，可以看出他的身體狀況不是很好，但也堅持完成此次旅程。

走走停停的白一燮爺爺，向陪伴在左右的挑夫李瑞鎮說：「要是有帶那個（登山杖）來就好了。」大概是因為在意這句話，再次動身前往山頂時，李瑞鎮主動的把手伸出來，緊緊握住爺爺的手，把自己當成「登山杖」，讓爺爺有所依靠、減輕身體的負擔。

雖然每一步都很吃力，但爺爺依靠著朋友、慢慢前進，偶爾中途休息一下，再次出發。這些都讓觀眾默默在心中為他加油。



李瑞鎮在事後採訪中表示，火車門還沒打開的時候，他就開始擔心了。地形太陡，對於爺爺要登上山頂來說，真的是不小的挑戰。他還以為在中途的時候…白老師會宣布放棄，不想要上去了。



但是，爺爺並沒有如李瑞鎮所想的。他表示：「當然要上去啊！為什麼不上去？」、「一定要上去才行，無論用什麼方法，就算速度很慢。」



在路途中，爺爺說了這句話：「一邊休息，一邊走，就能走完的。」之後也是反覆的休息、走路，每一次也都有李瑞鎮當作依靠。雖然比別人花了許多時間，但因為自己的堅持，還有一直陪伴、支持的朋友，爺爺終於抵達瞭望台。

「一邊休息，一邊走，就能走完的。」看似簡單的一句話，但白一燮爺爺身體力行，讓人看到他的永不放棄。

（圖片、影片來源：《花樣爺爺Returns》）

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