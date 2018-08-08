看到这个画面真的很感动！就算脚不舒服也坚持登顶的白一燮爷爷 还有一直在身边陪伴他的挑夫李瑞镇

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「一边休息，一边走，就能走完的。」看到这个片段…小编真的流眼泪了 ㅠㅠ

tvN综艺节目《花样爷爷Returns》於上周五（3日）播出第六集。一行人前往奥地利Schafberg，沿途美景美不胜收，爷爷们频频赞叹。但白一燮爷爷不像其他爷爷们，在这一季的节目中，可以看出他的身体状况不是很好，但也坚持完成此次旅程。

走走停停的白一燮爷爷，向陪伴在左右的挑夫李瑞镇说：「要是有带那个（登山杖）来就好了。」大概是因为在意这句话，再次动身前往山顶时，李瑞镇主动的把手伸出来，紧紧握住爷爷的手，把自己当成「登山杖」，让爷爷有所依靠、减轻身体的负担。

虽然每一步都很吃力，但爷爷依靠著朋友、慢慢前进，偶尔中途休息一下，再次出发。这些都让观众默默在心中为他加油。



李瑞镇在事后采访中表示，火车门还没打开的时候，他就开始担心了。地形太陡，对於爷爷要登上山顶来说，真的是不小的挑战。他还以为在中途的时候…白老师会宣布放弃，不想要上去了。



但是，爷爷并没有如李瑞镇所想的。他表示：「当然要上去啊！为什么不上去？」、「一定要上去才行，无论用什么方法，就算速度很慢。」



在路途中，爷爷说了这句话：「一边休息，一边走，就能走完的。」之后也是反覆的休息、走路，每一次也都有李瑞镇当作依靠。虽然比别人花了许多时间，但因为自己的坚持，还有一直陪伴、支持的朋友，爷爷终於抵达了望台。

「一边休息，一边走，就能走完的。」看似简单的一句话，但白一燮爷爷身体力行，让人看到他的永不放弃。

（图片、影片来源：《花样爷爷Returns》）

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