《Super TV 2》預告：繼SHINee以後...SM娛樂後輩Red Velvet也來挑戰SUJU前輩啦！
綜藝 2018年8月8日 星期三10:45 JiaJia
還記得瑟琪在杜拜簽下出演《Super TV 2》的契約嗎？如今，Red Velvet真的來到節目了！
將於明晚（9日）播出的XtvN綜藝節目《Super TV 2》，第10組挑戰者為同屬SM娛樂、Super Junior的師妹團Red Velvet！不論什麼時候看都美麗、優雅的她們，要變身為叛逆的小可愛啦！SUJU必須三連勝才能獲得國內的豪華旅行套裝，從YDPP、MOMOLAND獲得勝利的他們，這次是否能順利衛冕「綜藝王」呢？
另外，Red Velvet於本週一（6日）發表夏日迷你專輯《Summer Magic》，其主打曲《Power Up》相當有中毒感，歌詞「Ba-banana Ba-ba-banana-nana」在腦海中揮之不去，大家都聽了嗎～？
（圖片、影片來源：XtvN《Super TV 2》、SMTOWN）
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真的希望TWICE, Gfriend, BTOB, Winner, Seventeen 會來🙏🏼🙏🏼🙏🏼
1小時前