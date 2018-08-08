《Super TV 2》预告：继SHINee以后...SM娱乐后辈Red Velvet也来挑战SUJU前辈啦！
综艺 2018年8月8日 星期三10:45 JiaJia
还记得瑟琪在杜拜签下出演《Super TV 2》的契约吗？如今，Red Velvet真的来到节目了！
将於明晚（9日）播出的XtvN综艺节目《Super TV 2》，第10组挑战者为同属SM娱乐、Super Junior的师妹团Red Velvet！不论什么时候看都美丽、优雅的她们，要变身为叛逆的小可爱啦！SUJU必须三连胜才能获得国内的豪华旅行套装，从YDPP、MOMOLAND获得胜利的他们，这次是否能顺利卫冕「综艺王」呢？
另外，Red Velvet於本周一（6日）发表夏日迷你专辑《Summer Magic》，其主打曲《Power Up》相当有中毒感，歌词「Ba-banana Ba-ba-banana-nana」在脑海中挥之不去，大家都听了吗～？
（图片、影片来源：XtvN《Super TV 2》、SMTOWN）
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真的希望TWICE, Gfriend, BTOB, Winner, Seventeen 會來🙏🏼🙏🏼🙏🏼
52分前