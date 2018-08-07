《我的ID是江南美人》車銀優耍酷、高冷，因為女主的一句話露出淺淺一笑啦～！
韓劇 2018年8月7日 星期二13:35 MiJimin
真心覺得男主角都炅錫讓 #車銀優 來當，真的是最棒的人選啊～！
小編其實之前就看過《我的ID是江南美人》的漫畫，也有寫文章簡單介紹過這部作品，所以對人物設定&劇情轉折上蠻熟悉的，好奇的朋友可以點下面的文章參考參考～！（不會雷到請放心～XD）
＊延伸閱讀：【韓漫推薦】女版看臉時代？《我的ID是江南美人》銀毛男主真是太帥氣了～！
不過，當時最擔心的…就是車銀優來演男主角這件事情，絕對不是擔心他的演技（真心覺得他天生會是個好演員），也不可能是因為不夠帥（帥到沒話說，好嗎？），最最最最最最擔心的事情，就是他太「愛笑」了！
平常車銀優總是露出親民又燦爛的笑容，但漫畫裡的男主角都炅錫卻是相當高冷，絕對很難看到他笑的一個角色，總是扳著一張嚴肅的臉，性格冷酷又高傲，不容易親近，所以很難把他跟愛笑的車銀優聯想在一起。
不過，看了首播幾集後，就徹底覺得找他來演是很對的選擇啦～！收起笑容～從頭一路帥到尾，演技也相當自然，走到哪裡都是焦點。
▼而在女主姜美萊（林秀香 飾）邀他喝酒的瞬間，那緊繃嚴肅的臉，終於露出了一抹淺淺的微笑（非～常～淺～），眼神從小驚訝變換到愉悅也相當迷人啊～！（可快轉至02:31）
（截圖自：JTBC Drama）
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