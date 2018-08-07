Ailee唱紅韓劇《鬼怪》的經典OST，居然要在「生病」的時候才能唱得好！？ CNBLUE李宗泫今日現役入伍！與好友ZICO、燦烈、崔泰俊等人聚餐並合照 韓國SNS很夯的「黑白自助照相館」！《我的ID是江南美人》的主演們也來這裡拍照啦！ 《我的ID是江南美人》車銀優耍酷、高冷，因為女主的一句話露出淺淺一笑啦～！ 金所炫慶祝出道十週年 親筆信感謝粉絲「祝大家幸福」！ (G)I-DLE 敲定回歸日期 最新單曲也是隊長自創曲！ 夏天就是要聽 Red Velvet！新歌橫掃音源榜 《Level Up Project》新一季下週登場 驚喜！Wanna One 慶祝出道一週年 下午現身咖啡店為粉絲親送飲料！ Starbucks又一夏日消暑飲料：西瓜星冰樂！ 韓國新門面！EXO任旅遊大使廣告、宣傳照紛紛出爐 DIA 回歸倒數兩天⋯⋯〈Summer Ade〉團體＋個人概念照清涼曝光！ 《百日的郎君》預告再公開！EXO D.O.從朝鮮王世子淪落為「無用男」元德？ MAMAMOO跳TWICE的《TT》！ Girl Crush女團挑戰清純系舞蹈 我們是彼此的「男飯」！WANNA ONE姜丹尼爾、金在奐在粉絲見面會上的「福利」 姜丹尼爾墨鏡畫遭提前曝光 品牌不追究：「瞭解這是粉絲的厚愛」 YG 又要推選秀節目？相關人士澄清：「是韓東哲 PD 要製作新型態嘻哈節目」 夏天都可以來一碗：推薦幾間首爾人蔘雞店！ TWICE成員SANA撒嬌太可愛！令得SHINee成員Key做出了這樣的動作XD 台灣粉絲好有禮貌！《與神同行2》河正宇馬東石等演員大讚台灣 「金秘書」暢遊巴黎 喝咖啡也是女神姿態的朴敏英 等很久了吧～因《太陽的後裔》相戀到結婚的宋仲基&宋慧喬 終於要回歸小螢幕了！ 男神最近在做什麼？趙寅成被網友目擊出現在中國吉林！穿著樸實不失帥氣

← 上一則 下一則 →