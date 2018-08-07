《我的ID是江南美人》车银优耍酷、高冷，因为女主的一句话露出浅浅一笑啦～！
韩剧 2018年8月7日 星期二13:35 MiJimin
真心觉得男主角都炅锡让 #车银优 来当，真的是最棒的人选啊～！
小编其实之前就看过《我的ID是江南美人》的漫画，也有写文章简单介绍过这部作品，所以对人物设定&剧情转折上蛮熟悉的，好奇的朋友可以点下面的文章参考参考～！（不会雷到请放心～XD）
＊延伸阅读：【韩漫推荐】女版看脸时代？《我的ID是江南美人》银毛男主真是太帅气了～！
不过，当时最担心的…就是车银优来演男主角这件事情，绝对不是担心他的演技（真心觉得他天生会是个好演员），也不可能是因为不够帅（帅到没话说，好吗？），最最最最最最担心的事情，就是他太「爱笑」了！
平常车银优总是露出亲民又灿烂的笑容，但漫画里的男主角都炅锡却是相当高冷，绝对很难看到他笑的一个角色，总是扳著一张严肃的脸，性格冷酷又高傲，不容易亲近，所以很难把他跟爱笑的车银优联想在一起。
不过，看了首播几集后，就彻底觉得找他来演是很对的选择啦～！收起笑容～从头一路帅到尾，演技也相当自然，走到哪里都是焦点。
▼而在女主姜美莱（林秀香 饰）邀他喝酒的瞬间，那紧绷严肃的脸，终於露出了一抹浅浅的微笑（非～常～浅～），眼神从小惊讶变换到愉悦也相当迷人啊～！（可快转至02:31）
（截图自：JTBC Drama）
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