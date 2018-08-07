金所炫慶祝出道十週年 親筆信感謝粉絲「祝大家幸福」！
明星 2018年8月7日 星期二13:18 施乃琪
我們不只看著金所炫演的戲長大，其實也看著她逐漸從小童星長成代表性的新生代演員。如今出道滿十週年的她依然擁有初心，還特地親筆寫信向粉絲道謝！
金所炫今天在自己的 SNS 上公開了一封寫明給「親愛的粉絲」的手寫信，一開頭就可愛地說：「早上一睜開眼就覺得好幸福！真的很謝謝大家為我出道 10 週年給的祝賀。10 年絕對不是很短的時間，我一直在思考要怎麼表達對這段時光的感謝，所以就決定寫下這封信。」
金所炫從 10 歲拍單元劇《傳說的故鄉——孩子啊，去青山啊》開始回憶，當時只覺得片場很好玩，如今長大了才明當年的自己有多幸運：「光是能做自己喜歡的事情這點就夠了，但我身邊總是有很多好人、還有支持我的粉絲，真的讓我覺得驚喜又感激。」
「現在才是真的開始！從二十歲直到三十、四十歲，我都會一直努力奔馳的！」金所炫寫道：「希望喜歡我、和我一起奔馳的每個人都能很幸福，以後我也會更努力地學著當一個堂堂正正的人和演員。」
最後金所炫也不忘提醒粉絲：「祝大家幸福，天氣很熱請大家保重！」
（照片來源：wow_kimsohyun）
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