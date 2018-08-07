金所炫庆祝出道十周年 亲笔信感谢粉丝「祝大家幸福」！
明星 2018年8月7日 星期二13:18 施乃琪
我们不只看著金所炫演的戏长大，其实也看著她逐渐从小童星长成代表性的新生代演员。如今出道满十周年的她依然拥有初心，还特地亲笔写信向粉丝道谢！
金所炫今天在自己的 SNS 上公开了一封写明给「亲爱的粉丝」的手写信，一开头就可爱地说：「早上一睁开眼就觉得好幸福！真的很谢谢大家为我出道 10 周年给的祝贺。10 年绝对不是很短的时间，我一直在思考要怎么表达对这段时光的感谢，所以就决定写下这封信。」
金所炫从 10 岁拍单元剧《传说的故乡——孩子啊，去青山啊》开始回忆，当时只觉得片场很好玩，如今长大了才明当年的自己有多幸运：「光是能做自己喜欢的事情这点就够了，但我身边总是有很多好人、还有支持我的粉丝，真的让我觉得惊喜又感激。」
「现在才是真的开始！从二十岁直到三十、四十岁，我都会一直努力奔驰的！」金所炫写道：「希望喜欢我、和我一起奔驰的每个人都能很幸福，以后我也会更努力地学著当一个堂堂正正的人和演员。」
最后金所炫也不忘提醒粉丝：「祝大家幸福，天气很热请大家保重！」
（照片来源：wow_kimsohyun）
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