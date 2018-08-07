夏天就是要聽 Red Velvet！新歌橫掃音源榜 《Level Up Project》新一季下週登場
KPOP 2018年8月7日 星期二12:04 施乃琪
昨天 Red Velvet 回歸後，現在很多人腦中應該都自動重播 "Ba-banana Ba-ba-banana-nana" 吧？今年夏天毫無疑問又是個屬於 RV 的季節啦！
以今天（7 日）上午的數據為準，Red Velvet 的最新主打歌 “Power Up” 在 MelOn、Genie、Bugs、Olleh Music、Mnet、NAVER Music 乃至 Soribada 這六座音源網站的即時榜上，都風光地拿下了第一名。
不僅如此，這張夏日迷你專輯〈Summer Magic〉也在 Yes24、HOTTRACKS、教保文庫⋯⋯等各大線上唱片網站，登上了單日銷量冠軍寶座，高人氣頗有再創 “Red Flavor” 風潮的氣勢！
而接下來從 10 日開始，Red Velvet 也會陸續登上 KBS 2TV 的《Music Bank》、MBC《Show! 音樂中心》和 SBS《人氣歌謠》展開打歌行程。
另一方面，Red Velvet 的旅行實境節目《Level Up Project 第三季》也即將於 13 日晚間十點（韓國時間）首播了，每週一～五上午都別忘了上 oksusu 收看囉！
（照片與影片來源：SM Entertainment）
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