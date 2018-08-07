夏天就是要听 Red Velvet！新歌横扫音源榜 《Level Up Project》新一季下周登场
KPOP 2018年8月7日 星期二12:04 施乃琪
昨天 Red Velvet 回归后，现在很多人脑中应该都自动重播 "Ba-banana Ba-ba-banana-nana" 吧？今年夏天毫无疑问又是个属於 RV 的季节啦！
以今天（7 日）上午的数据为准，Red Velvet 的最新主打歌 “Power Up” 在 MelOn、Genie、Bugs、Olleh Music、Mnet、NAVER Music 乃至 Soribada 这六座音源网站的即时榜上，都风光地拿下了第一名。
不仅如此，这张夏日迷你专辑〈Summer Magic〉也在 Yes24、HOTTRACKS、教保文库⋯⋯等各大线上唱片网站，登上了单日销量冠军宝座，高人气颇有再创 “Red Flavor” 风潮的气势！
而接下来从 10 日开始，Red Velvet 也会陆续登上 KBS 2TV 的《Music Bank》、MBC《Show! 音乐中心》和 SBS《人气歌谣》展开打歌行程。
另一方面，Red Velvet 的旅行实境节目《Level Up Project 第三季》也即将於 13 日晚间十点（韩国时间）首播了，每周一～五上午都别忘了上 oksusu 收看罗！
（照片与影片来源：SM Entertainment）
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