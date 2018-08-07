等很久了吧～因《太陽的後裔》相戀到結婚的宋仲基&宋慧喬 終於要回歸小螢幕了！

「宋宋夫婦」新作品分別合作的對象，也都與他們有著特別緣分哦～
KBS 2TV電視劇《太陽的後裔》絕對是2016年最火紅的電視劇之一，男、女主角宋仲基與宋慧喬也通過作品相戀到相愛，結為夫妻。
他們於去年（2017年）10月31日舉行婚禮，經過將近一年的時間，他們終於各自要帶著新作品回歸小螢幕了！
首先是宋慧喬，她將與朴寶劍合作tvN新水木劇（週三、四播出）《男朋友》，預計於11月迎來首播。特別的是，朴寶劍為丈夫宋仲基的同門師弟，前、後輩的感情相當深厚。此次朴寶劍與「嫂子」合作，讓人好奇兩人會在劇中有著什麼樣的化學反應。
接著是宋仲基，他也將出演tvN電視劇，是《善德女王》、《樹大根深》、《六龍飛天》金英賢、朴尚淵編劇共同執筆的新作品──《阿斯達編年史》，為百分之百事前製作，預計於明年（2019年）上半年首播。女主角為金智媛，兩位演員曾一起合作過《太陽的後裔》，二次合作的他們，又會在劇中展現什麼樣的默契呢？加上張東健的加盟，讓粉絲們相當期待。
（圖片來源：NAVER、KSD、KBS 2TV《太陽的後裔》）
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