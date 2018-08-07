等很久了吧～因《太阳的后裔》相恋到结婚的宋仲基&宋慧乔 终於要回归小萤幕了！

「宋宋夫妇」新作品分别合作的对象，也都与他们有著特别缘分哦～
KBS 2TV电视剧《太阳的后裔》绝对是2016年最火红的电视剧之一，男、女主角宋仲基与宋慧乔也通过作品相恋到相爱，结为夫妻。
他们於去年（2017年）10月31日举行婚礼，经过将近一年的时间，他们终於各自要带著新作品回归小萤幕了！
首先是宋慧乔，她将与朴宝剑合作tvN新水木剧（周三、四播出）《男朋友》，预计於11月迎来首播。特别的是，朴宝剑为丈夫宋仲基的同门师弟，前、后辈的感情相当深厚。此次朴宝剑与「嫂子」合作，让人好奇两人会在剧中有著什么样的化学反应。
接著是宋仲基，他也将出演tvN电视剧，是《善德女王》、《树大根深》、《六龙飞天》金英贤、朴尚渊编剧共同执笔的新作品――《阿斯达编年史》，为百分之百事前制作，预计於明年（2019年）上半年首播。女主角为金智媛，两位演员曾一起合作过《太阳的后裔》，二次合作的他们，又会在剧中展现什么样的默契呢？加上张东健的加盟，让粉丝们相当期待。
（图片来源：NAVER、KSD、KBS 2TV《太阳的后裔》）
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