《Running Man》突襲華莎送上超內行生日禮⋯⋯親手打造的牛腸蛋糕！
綜藝 2018年8月6日 星期一08:00 施乃琪
算算 MAMAMOO 老么華莎帶動的牛腸風潮也有好幾週了，最近播出的《Running Man》正好在上個月她生日當天錄影，特別的生日禮物說不定又會掀起新流行！
昨天（5 日）SBS《Running Man》播出「8 字射手大賽」，成員們得去尋找和各種「8 字」有關的藝人才能完成任務。其中 HAHA 和宋智孝的任務是尋找 8 冠王，於是他們就找上了最近以霸氣新歌 “Egotistic” 勇奪八座音樂節目冠軍獎盃的 MAMAMOO。
沒想到為了達成任務的兩人不是空手而來，由於錄影當天正好是 MAMAMOO 老么華莎的生日，HAHA 和宋智孝跟著華莎帶起的流行直接殺到烤牛腸點，親自選了完整的牛腸來仔細捲好，為她送上量身定做的一份牛腸蛋糕！
看華莎收到牛腸後，興奮地連剪也沒剪就開始猛吃的模樣，感覺最近在韓國吃牛腸又得排隊啦！
另一方面，MAMAMOO 最近也結束了迷你七輯〈Red Moon〉的宣傳活動，喊出「四季四色」口號的她們今年已經回歸兩次，兩首風格丕變的主打歌都掀起熱烈迴響，期待她們下半年繼續帶來的音樂！
（照片來源：SBS、RBW）
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