《Running Man》突袭华莎送上超内行生日礼⋯⋯亲手打造的牛肠蛋糕！
综艺 2018年8月6日 星期一08:00 施乃琪
算算 MAMAMOO 老么华莎带动的牛肠风潮也有好几周了，最近播出的《Running Man》正好在上个月她生日当天录影，特别的生日礼物说不定又会掀起新流行！
昨天（5 日）SBS《Running Man》播出「8 字射手大赛」，成员们得去寻找和各种「8 字」有关的艺人才能完成任务。其中 HAHA 和宋智孝的任务是寻找 8 冠王，於是他们就找上了最近以霸气新歌 “Egotistic” 勇夺八座音乐节目冠军奖杯的 MAMAMOO。
没想到为了达成任务的两人不是空手而来，由於录影当天正好是 MAMAMOO 老么华莎的生日，HAHA 和宋智孝跟著华莎带起的流行直接杀到烤牛肠点，亲自选了完整的牛肠来仔细卷好，为她送上量身定做的一份牛肠蛋糕！
看华莎收到牛肠后，兴奋地连剪也没剪就开始猛吃的模样，感觉最近在韩国吃牛肠又得排队啦！
另一方面，MAMAMOO 最近也结束了迷你七辑〈Red Moon〉的宣传活动，喊出「四季四色」口号的她们今年已经回归两次，两首风格丕变的主打歌都掀起热烈回响，期待她们下半年继续带来的音乐！
（照片来源：SBS、RBW）
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