Red Velvet 第二次專場演唱會盛大落幕　新專輯〈Summer Magic〉今晚就要發行啦！

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Red Velvet 的第二次專場演唱會在昨天盛大落幕，現在就一起來回顧上週末的繽紛回憶，今晚也別忘了準時鎖定新歌囉！

Red Velvet 於 4、5 兩日在首爾奧林匹克公園的手球競技場舉行《REDMARE》，兩天來總共吸引一萬名粉絲，連視線不良區的門票都全數售罄，看得出許多 ReVeluv 想一起在 Red Velvet 的招牌清涼表演中共度夏夜的心情！

今天（6 日）傍晚就要發行迷你專輯〈Summer Magic〉的 Red Velvet，演唱會一開場就搶先送上最新主打歌 “Power Up”，中毒性十足的旋律和強勁節奏立刻炒熱全場氣氛！

接著她們也陸續表演暢銷歌曲 “Russian Roulette”、日語單曲 “#Cookie Jar”、出道曲 “Happiness”、”Ice Cream Cake”、”Dumb Dumb”⋯⋯等歌曲，整整兩個半小時的公演就唱了 22 首歌，其中也有收錄在〈Summer Magic〉中的其他新歌。

演唱會一結束後，Red Velvet 也不忘送上影片跟共襄盛舉的 ReVeluv 道謝：



對於今晚六點（韓國時間）就要發行的新歌，Red Velvet 隊長 Irene 昨天也在記者會上透露：「如果說一年前的 “Red Flavor” 是從開頭就很興奮，那 “Power Up” 則是越聽越上癮的類型。」、Yeri 則說：「這首歌乍聽之下很像電玩配樂，我覺得歌曲本身就是很適合在夏天聽的音樂。」

Joy 則坦承：「我很喜歡 “Red Flavor”，所以這次準備專輯時其實壓力很大，錄音時甚至慎重地錄了好幾次。」

最後就來看看 “Power Up” 的 MV 預告片吧！





（照片與影片來源：SM Entertainment）

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