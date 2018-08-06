又有悬疑惊悚剧可以看啦！金东昱、金材昱在《客：The Guest》预告中展现超强气场！ 又一部高颜值韩剧登场！《爱上变身情人》安宰贤、李多熙也确定出演！ 金钟国「篡改」《Running Man》成员信息 噗噗&落日&丑大哥都是谁？ 华丽编舞加性感低音 Hoya 改编「你是我的」勇夺《不朽的名曲 2》优胜！ 赵权今日非公开入伍！ 长文公开心境&队友郑珍云合照送别 BigBang老幺胜利开演唱会哥哥们齐送花环，这才是真正的团魂啊 SJ D&E新专辑预告海报再公开！主打曲《'Bout You》为东海自作曲 16日回归 《与神同行2》首周突破600万观影人次！ 刷新史上最高单日观众人数 宣美的渐变金发+雪肤红唇=真・时尚 EXO-L四岁啦！成员们当然不会忘 FTIsland 献上不插电版新歌表演 长寿乐团果然要这样听最过瘾！ TWICE〈KNOCK KNOCK〉MV 点阅数破两亿！结束打歌后仍持续征服音乐节目 ZICO邀请合唱《SoulMate》的IU担任SOLO演唱会嘉宾！IU欣然同意啦～ 看《认识的妻子》总让你想起《Go Back夫妇》？盘点那些很像、但又不太像的场面！ 《孝利家民宿》变成朴俊炯的民宿了！JTBC《Wassup Man》招募民众前往济州岛度过2天1夜 外表硬汉其实是少女心？《我家的熊孩子》金钟国母校探访记：高中梦想竟是... Red Velvet 第二次专场演唱会盛大落幕 新专辑〈Summer Magic〉今晚就要发行啦！ 【电视剧演员品牌评价】朴叙俊、朴敏英联手稳坐榜首 《金秘书》甜蜜威力果然厉害！ 《与神同行2》导演率众演员来台 现场挤爆3000位粉丝抢当贵人 超热的天气来碗冷乔麦面吧：韩国GS25夏天新推冷乔麦面便当！ 《Running Man》突袭华莎送上超内行生日礼⋯⋯亲手打造的牛肠蛋糕！

Red Velvet 的第二次专场演唱会在昨天盛大落幕，现在就一起来回顾上周末的缤纷回忆，今晚也别忘了准时锁定新歌罗！

Red Velvet 於 4、5 两日在首尔奥林匹克公园的手球竞技场举行《REDMARE》，两天来总共吸引一万名粉丝，连视线不良区的门票都全数售罄，看得出许多 ReVeluv 想一起在 Red Velvet 的招牌清凉表演中共度夏夜的心情！

今天（6 日）傍晚就要发行迷你专辑〈Summer Magic〉的 Red Velvet，演唱会一开场就抢先送上最新主打歌 “Power Up”，中毒性十足的旋律和强劲节奏立刻炒热全场气氛！

接著她们也陆续表演畅销歌曲 “Russian Roulette”、日语单曲 “#Cookie Jar”、出道曲 “Happiness”、”Ice Cream Cake”、”Dumb Dumb”⋯⋯等歌曲，整整两个半小时的公演就唱了 22 首歌，其中也有收录在〈Summer Magic〉中的其他新歌。

演唱会一结束后，Red Velvet 也不忘送上影片跟共襄盛举的 ReVeluv 道谢：



对於今晚六点（韩国时间）就要发行的新歌，Red Velvet 队长 Irene 昨天也在记者会上透露：「如果说一年前的 “Red Flavor” 是从开头就很兴奋，那 “Power Up” 则是越听越上瘾的类型。」、Yeri 则说：「这首歌乍听之下很像电玩配乐，我觉得歌曲本身就是很适合在夏天听的音乐。」

Joy 则坦承：「我很喜欢 “Red Flavor”，所以这次准备专辑时其实压力很大，录音时甚至慎重地录了好几次。」

最后就来看看 “Power Up” 的 MV 预告片吧！





（照片与影片来源：SM Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻