Red Velvet 第二次专场演唱会盛大落幕　新专辑〈Summer Magic〉今晚就要发行啦！

Red Velvet 的第二次专场演唱会在昨天盛大落幕，现在就一起来回顾上周末的缤纷回忆，今晚也别忘了准时锁定新歌罗！
Red Velvet 於 4、5 两日在首尔奥林匹克公园的手球竞技场举行《REDMARE》，两天来总共吸引一万名粉丝，连视线不良区的门票都全数售罄，看得出许多 ReVeluv 想一起在 Red Velvet 的招牌清凉表演中共度夏夜的心情！
今天（6 日）傍晚就要发行迷你专辑〈Summer Magic〉的 Red Velvet，演唱会一开场就抢先送上最新主打歌 “Power Up”，中毒性十足的旋律和强劲节奏立刻炒热全场气氛！
接著她们也陆续表演畅销歌曲 “Russian Roulette”、日语单曲 “#Cookie Jar”、出道曲 “Happiness”、”Ice Cream Cake”、”Dumb Dumb”⋯⋯等歌曲，整整两个半小时的公演就唱了 22 首歌，其中也有收录在〈Summer Magic〉中的其他新歌。
演唱会一结束后，Red Velvet 也不忘送上影片跟共襄盛举的 ReVeluv 道谢：
对於今晚六点（韩国时间）就要发行的新歌，Red Velvet 队长 Irene 昨天也在记者会上透露：「如果说一年前的 “Red Flavor” 是从开头就很兴奋，那 “Power Up” 则是越听越上瘾的类型。」、Yeri 则说：「这首歌乍听之下很像电玩配乐，我觉得歌曲本身就是很适合在夏天听的音乐。」
Joy 则坦承：「我很喜欢 “Red Flavor”，所以这次准备专辑时其实压力很大，录音时甚至慎重地录了好几次。」
最后就来看看 “Power Up” 的 MV 预告片吧！
（照片与影片来源：SM Entertainment）
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