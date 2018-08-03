PENTAGON又又又出戀情了！ Yuto戀上CLC睿恩
明星 2018年8月3日 星期五14:04 Rui
PENTAGON一天爆出第3起戀情！ 繼E'Dawn承認戀上泫雅，HUI和師妹穗珍約會照曝光後，又一名成員戀情被曝光，他就是Yuto。
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3日SNS上突然出現疑似Yuto和女團CLC成員睿恩約會的照片，上傳照片的網民稱：「張睿恩和Yuro在聖水洞很大方的約會中。 」照片中，Yuto和張睿恩都穿著黑色的衣服，緊貼著走在路上，Yuto的頭稍稍偏向睿恩，兩人仿佛在說話。
其實早在以前Yuto就曾和張睿恩傳出過緋聞，兩人在貌似是經紀人的一名男性的陪同下同行。 當時就有粉絲質疑他們是否在戀愛，但雙方都否認了。
「圖：網路、KSD」
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Ruby Kuo PTG的春天到了 BTOB正在下雨哈哈哈💦
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本來不認識這一團, 連名字都沒見過, 不過因為戀愛又戀愛的新聞最近經常在韓星網看到而認識 ... 啊啊, 雖然說偶像也是人也需要戀愛, 可是為了愛自己的粉絲們請還是低調點吧~ ... 不過團已經不紅了, 不是應該更努力嗎?
1小時前
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24小时内看到那么多恋爱消息，心脏承受不了了
1小時前