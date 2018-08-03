PENTAGON又又又出恋情了！ Yuto恋上CLC睿恩
明星 2018年8月3日 星期五14:04 Rui
PENTAGON一天爆出第3起恋情！ 继E'Dawn承认恋上泫雅，HUI和师妹穗珍约会照曝光后，又一名成员恋情被曝光，他就是Yuto。
「想对粉丝坦诚」泫雅承认和PENTAGON E’Dawn恋爱两年！
PENTAGON HUI❤(G)I-DLE穗珍约会照流出！CUBE回应已分手
3日SNS上突然出现疑似Yuto和女团CLC成员睿恩约会的照片，上传照片的网民称：「张睿恩和Yuro在圣水洞很大方的约会中。 」照片中，Yuto和张睿恩都穿著黑色的衣服，紧贴著走在路上，Yuto的头稍稍偏向睿恩，两人仿佛在说话。
其实早在以前Yuto就曾和张睿恩传出过绯闻，两人在貌似是经纪人的一名男性的陪同下同行。 当时就有粉丝质疑他们是否在恋爱，但双方都否认了。
「图：网路、KSD」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
-
Ruby Kuo PTG的春天到了 BTOB正在下雨哈哈哈💦
1小时前
-
本來不認識這一團, 連名字都沒見過, 不過因為戀愛又戀愛的新聞最近經常在韓星網看到而認識 ... 啊啊, 雖然說偶像也是人也需要戀愛, 可是為了愛自己的粉絲們請還是低調點吧~ ... 不過團已經不紅了, 不是應該更努力嗎?
1小时前
-
-
24小时内看到那么多恋爱消息，心脏承受不了了
1小时前