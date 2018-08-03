「對不起被懷疑的柳真」S.E.S女團成員Shoo承認賭博！
明星 2018年8月3日 星期五14:10 ZJM
Shoo：「看到柳真上了熱搜，所以下定決心坦白」。
S.E.S女團出身的歌手Shoo親自向edaily韓媒承認自己是「90年代女團成員賭博」事件的主人公。 Shoo借了6億的賭博資金後，因無法償還而被起訴。
因為一開始報導時，沒有指名道姓，只報導是「90年代女團成員」，隨後S.E.S成員柳真被懷疑而登上熱搜，Shoo心生愧疚，所以下定決心坦白：「向喜愛我的人發自內心深處地表示歉意，雖然有報導說我否認被起訴， 但我自己以及身邊熟人都沒有否認過，是溝通有誤。 」
Shoo也坦誠賭博具體事實：「為了和熟人休息，去了酒店，偶然進到賭場。 有永久居住權的人（自己）在國內能進賭場的事實也是當時才知道的，那時是對賭場、賭博不太了解的狀態。 因為好奇心，所以第一次進去了。 在連賭博規則都不懂的情況下，輸了大筆金額，而背負債務，無法償還高額利息而惡性循環中。 」
「確實背負了6億巨額債務，但並不是將所有金額用作賭博資金。 會儘量償還借債的。 」目前Shoo的IG因為此次事件轉為非公開。
圖：TVdaily
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