「对不起被怀疑的柳真」S.E.S女团成员Shoo承认赌博！
明星 2018年8月3日 星期五14:10 ZJM
Shoo：「看到柳真上了热搜，所以下定决心坦白」。
S.E.S女团出身的歌手Shoo亲自向edaily韩媒承认自己是「90年代女团成员赌博」事件的主人公。 Shoo借了6亿的赌博资金后，因无法偿还而被起诉。
因为一开始报导时，没有指名道姓，只报导是「90年代女团成员」，随后S.E.S成员柳真被怀疑而登上热搜，Shoo心生愧疚，所以下定决心坦白：「向喜爱我的人发自内心深处地表示歉意，虽然有报导说我否认被起诉， 但我自己以及身边熟人都没有否认过，是沟通有误。 」
Shoo也坦诚赌博具体事实：「为了和熟人休息，去了酒店，偶然进到赌场。 有永久居住权的人（自己）在国内能进赌场的事实也是当时才知道的，那时是对赌场、赌博不太了解的状态。 因为好奇心，所以第一次进去了。 在连赌博规则都不懂的情况下，输了大笔金额，而背负债务，无法偿还高额利息而恶性循环中。 」
「确实背负了6亿巨额债务，但并不是将所有金额用作赌博资金。 会尽量偿还借债的。 」目前Shoo的IG因为此次事件转为非公开。
图：TVdaily
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