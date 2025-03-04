【韓網熱門】SM娛樂女團C位成員族譜！網友：SM是怎麼挖掘到她們的？

SM娛樂一直被讚為「愛豆圈花田」，每一位愛豆團成員都顏值爆表，尤其是C位顏質擔當更是讓無數粉絲心服口服。

1.柳真



2. 少女時代潤娥



3. f（x）Krystal



4. Red Velvet Irene



5. aespa Karina



6. Hearts2Hearts IAN



韓國網友評論：

1. 都很美，不過aespa是有c位成員的團嗎

2. 眼球得到了淨化

3. 這裡面柳真無人能比

4. 想像了一下她們在同一個團里

5. 柳真真的太美了

6. 怎麼都這麼美啊

7. 看完我就知道為什麼一直只喜歡sm的c位了

8. 雖然我最愛Karina，但提到sm c位的話只想到潤娥

9. 最愛柳真，從第一眼開始

10. IAN才出道一週就這麼美了，等成年了會更漂亮

11. 太美了，IAN還是新人，再長大一些會變得更漂亮，SM是怎麼把她們聚集在一起的

12. 柳真的美無人能比

13. 從清純逐漸到貓相，感覺SM的審美趨勢在改變

14. 到底是從哪裡搜集到這些孩子們的

15. Karina真的是神，即使在c位裡也很顯眼，怎麼會有人長這樣，就是神啊

16. IAN少女

17. 柳真美得太有衝擊力了

18. 潤娥、Krystal

19. 雖然上面沒有，但我還喜歡Sulli

20. SM運氣太好了

21. 柳真是C位中的C位

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