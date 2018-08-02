等了好久…Super Junior D&E終於要回歸了！16日發表韓文迷你二輯《Bout You》
將在日本展開巡迴演唱會的D&E，之後會不會來台灣開演唱會呢？（拜託要有 ㅠㅠ）
昨日（1日），「Label SJ」方面表示，由東海、銀赫組成的小分隊Super Junior D&E，將於本月（8月）16日發表韓文迷你二輯《Bout You》。距離迷你一輯《The Beat Goes On》已經過去三年多，兩位偶像也陸續服完兵役，令人期待他們的轉變和成長。
在公開的概念海報中，兩人以清爽造型亮相。此次的專輯封面、主打曲MV都在美國紐約拍攝，將呈現與眾不同的異國風情。而D&E也會於本月8日在日本發表日文正規三輯《STYLE》，並在日本進行「SUPER JUNIOR-D & E JAPAN TOUR 2018 ~ STYLE ~」巡演，將在日、韓兩地展開活動。
官方也於近期公開D&E拍攝日本雜誌《anan》7月號的花絮照。有真摯，有帥氣，但…銀赫為什麼要這樣抱著東海啦！（大笑）XD期待兩位哥哥的新專輯！迫不及待想看到D&E的舞台啦～
（圖片來源：Label SJ）
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