等了好久…Super Junior D&E终於要回归了！16日发表韩文迷你二辑《Bout You》
将在日本展开巡回演唱会的D&E，之后会不会来台湾开演唱会呢？（拜托要有 ㅠㅠ）
昨日（1日），「Label SJ」方面表示，由东海、银赫组成的小分队Super Junior D&E，将於本月（8月）16日发表韩文迷你二辑《Bout You》。距离迷你一辑《The Beat Goes On》已经过去三年多，两位偶像也陆续服完兵役，令人期待他们的转变和成长。
在公开的概念海报中，两人以清爽造型亮相。此次的专辑封面、主打曲MV都在美国纽约拍摄，将呈现与众不同的异国风情。而D&E也会於本月8日在日本发表日文正规三辑《STYLE》，并在日本进行「SUPER JUNIOR-D & E JAPAN TOUR 2018 ~ STYLE ~」巡演，将在日、韩两地展开活动。
官方也於近期公开D&E拍摄日本杂志《anan》7月号的花絮照。有真挚，有帅气，但…银赫为什么要这样抱著东海啦！（大笑）XD期待两位哥哥的新专辑！迫不及待想看到D&E的舞台啦～
（图片来源：Label SJ）
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