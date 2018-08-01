張根碩罕見發警告：請不要來探班，違規者強制退群

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正以社會勤務要員身份服役的張根碩嚴肅「警告」來到自己的工作地探班的粉絲，平時一直對待粉絲像「男女朋友」一般的他鮮少擺出嚴肅姿態，讓不少粉絲震驚。

張根碩於6月16日進入社會服務研修中心，正式展開服役。 他在那裡接受基本教育後被分配至首爾校方災難本部工作。 但張根碩工作地點曝光後，他就在日本官方網站上發言，要求粉絲不要前往工作地探班。

經紀公司稱：「張根碩強烈希望不要在他上下班的路上站著或是在附近的大樓裡等待，如果不能遵守次規定，將不能再作為張根碩的粉絲活動。 如果有違反此規定的粉絲，我方將強制退群，禁止其參加今後的演出等，不再允許其參加任何粉絲俱樂部的活動。 」

經紀公司解釋，一直平易近人，把粉絲比喻成「男女朋友」的張根碩這次發出如此嚴肅嚴厲的警告也是希望粉絲們不打擾、妨礙到同事們的工作，因此才會採取嚴厲口吻和態度。

此外，張根碩將於2020年7月15日退伍。

「圖：TD」

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