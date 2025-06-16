「亞洲王子」張根碩與玄彬公司VAST娛樂簽訂合作關係！因罹癌沉潛兩年，終於傳來好消息！
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「亞洲王子」張根碩與玄彬公司VAST娛樂簽訂合作關係！因罹癌沉潛兩年，終於傳來好消息！

明星   2025年6月16日   星期一13:21   Yuan  

（封面圖源：IG@_asia_prince_jks）

VAST娛樂旗下代表演員有玄彬，張根碩的未來發展也備受關注！

今日（16）Craft_42 Ent 表示：「張根碩與VAST娛樂簽訂合作伙伴關係，今後爲了張根碩通過作品最大限度地發揮力量，兩家公司將合作創造協同效應。」據悉，此次合作是以張根碩和VAST娛樂代表姜建澤的長期信任爲基礎而促成，雙方將在作爲演員的活動方面進行多方面的合作。

Craft_42 Ent 更表示：「通過毫無顧忌的挑戰開拓自己道路的演員張根碩，很高行成爲VAST娛樂公司的合作伙伴，希望大家對以後的旅程給予更多的關心和支持。」
（圖源：Craft_42 Ent）

5歲以童裝模特的身份出道的張根碩，在2009年出演《原來是美男》的男主角「黃泰慶」而爆紅，之後在電視劇、電影、音樂等各個領域發揮實力，成為代表性韓流明星之一。而張根碩在2023年被診斷出甲狀腺癌，為了專心治療也推掉所有行程，之後他通過自己的頻道分享抗癌期間的心路歷程，也期待他之後趕快有新的戲劇作品啊～！
（圖源：SBS《原來是美男》劇照）（圖源：YouTube@나는 장근석截圖）

（延伸閱讀：「亞洲王子」張根碩首次透露抗癌心境，難忍哽咽落淚：「希望大家找到給自己力量的東西」

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