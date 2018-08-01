张根硕罕见发警告：请不要来探班，违规者强制退群
明星 2018年8月1日 星期三10:17 Rui
正以社会勤务要员身份服役的张根硕严肃「警告」来到自己的工作地探班的粉丝，平时一直对待粉丝像「男女朋友」一般的他鲜少摆出严肃姿态，让不少粉丝震惊。
张根硕於6月16日进入社会服务研修中心，正式展开服役。 他在那里接受基本教育后被分配至首尔校方灾难本部工作。 但张根硕工作地点曝光后，他就在日本官方网站上发言，要求粉丝不要前往工作地探班。
经纪公司称：「张根硕强烈希望不要在他上下班的路上站著或是在附近的大楼里等待，如果不能遵守次规定，将不能再作为张根硕的粉丝活动。 如果有违反此规定的粉丝，我方将强制退群，禁止其参加今后的演出等，不再允许其参加任何粉丝俱乐部的活动。 」
经纪公司解释，一直平易近人，把粉丝比喻成「男女朋友」的张根硕这次发出如此严肃严厉的警告也是希望粉丝们不打扰、妨碍到同事们的工作，因此才会采取严厉口吻和态度。
此外，张根硕将於2020年7月15日退伍。
「图：TD」
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