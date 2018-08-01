BIGBANG大聲成為新興房地產富人：購入市價310億江南大樓，月租入賬近億
明星 2018年8月1日 星期三09:27 Sani
看到BIGBANG的五位成員都把投資和生活經營得妥妥當當，真的很為他們開心哦~
近日，韓國媒體OBS報導稱，BIGBANG大聲已經低調地進入不動產富人的行列：「大聲在江南區論峴洞中俗稱島山大路邊的地區購入了一棟房產，花費310億韓元，其中貸款170億。 大樓1層是世界知名咖啡連鎖店，地上部分包括醫院、辦公室等，大部分都是法人公司。 」
據悉，這座樓每月的租金就在9500億元左右，在此基礎上還有其他收入。
據不動產諮詢人士透露：「該地段是路線商業區，將來可以擴建到地下3層、地上12層。 而且位置非常好，有廣告塔的效果，相當於購入了不亞於清潭洞的優秀房產。 」
BIGBANG這十幾年來的努力是大家有目共睹的，可以說是白手起家了~尤其大聲在日本的SOLO發展也非常順利，親自設計的商品都一度賣到脫銷，人氣和收入都可想而知~這麼想來，完全是通過努力改變命運的勵志人生啊！
（圖源：BIGBANG FB）
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