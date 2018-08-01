BIGBANG大声成为新兴房地产富人：购入市价310亿江南大楼，月租入账近亿
明星 2018年8月1日 星期三09:27 Sani
看到BIGBANG的五位成员都把投资和生活经营得妥妥当当，真的很为他们开心哦~
近日，韩国媒体OBS报导称，BIGBANG大声已经低调地进入不动产富人的行列：「大声在江南区论岘洞中俗称岛山大路边的地区购入了一栋房产，花费310亿韩元，其中贷款170亿。 大楼1层是世界知名咖啡连锁店，地上部分包括医院、办公室等，大部分都是法人公司。 」
据悉，这座楼每月的租金就在9500亿元左右，在此基础上还有其他收入。
据不动产谘询人士透露：「该地段是路线商业区，将来可以扩建到地下3层、地上12层。 而且位置非常好，有广告塔的效果，相当於购入了不亚於清潭洞的优秀房产。 」
BIGBANG这十几年来的努力是大家有目共睹的，可以说是白手起家了~尤其大声在日本的SOLO发展也非常顺利，亲自设计的商品都一度卖到脱销，人气和收入都可想而知~这么想来，完全是通过努力改变命运的励志人生啊！
（图源：BIGBANG FB）
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