《認識的妻子》今晚開播 看池晟&韓志旼演繹「五」年之癢

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就連等待都讓人悸動的《認識的妻子》終於要在今晚（8月1日）開播，講述了因一次選擇而人生出現改變的「假設」羅曼史的該劇到底有哪些看點值得我們追呢？

#池晟X韓志旼，終於合作了！ 實力派的夢幻組合，演技&默契都完美

從沒讓觀眾失望過的「god」池晟和母胎小可愛女神韓志旼的邂逅就足以賺足所有人的目光。 池晟要在劇中扮演直戳淚腺的家長車柱赫，展現前所未有的別樣魅力。 韓志旼飾演為家庭、事業東奔西走的徐優珍，上演出道以來的首次形象大突破。 兩人扮演結婚5年的「老夫老妻」，他們要如何展現貼近生活的演技絕對值得期待。

導演大贊池晟和韓志旼配合默契，宛若一對真夫妻，就連一個眼神、一個呼吸都拿捏得十分精準。

# 「喜劇夢幻組」李相燁導演X梁希昇編劇！ 引發共鳴的「假設」羅曼史

《認識的妻子》之所以備受關注，不僅是因為實力派演員的加盟，更有李相燁導演和梁希昇編劇的功勞，四強聯手打造出無與倫比的「喜劇夢幻組合」。 通過《購物王路易》展現細膩感性掌鏡能力的李相燁導演和憑藉《高校處世王》、《哦，我的鬼神大人》、《舉重妖精金福珠》等輕鬆搞笑劇打響名氣的梁希昇編劇，兩人希望通過因為愛情而結合， 婚後卻因抵擋不了現實生活而內心開始動搖的結婚5年的夫婦車柱赫與徐優珍來引發觀眾共鳴。 更在其中融入了現實夫妻都曾有過的各種想像，為觀眾帶去一部前所未有的羅曼史。 李相燁導演表示：「這是一部被生活所累的平凡人的生活型成長羅曼史。 希望觀眾能夠通過期待人生逆轉的車柱赫和徐優珍的故事重新尋回我們已經忘記的愛情的真諦。 」

#輕快指數升級演技超逼真的表演高手們的辦公室喜劇！

除了池晟和韓志旼的超現實羅曼史之外，銀行內部展開的辦公室喜劇也是一大看點。 車柱赫工作的銀行裡不時出現電信詐騙、刁蠻顧客等，通過這些突發時間展現銀行職員的真實職場生活。 學歷高、家世好，卻以個人為中心的新職員金煥（車學沇 飾）、毫無眼力見的支店長車峰熙（孫宗學 飾）、只看重結果的卞成佑（朴元相 飾）、單身女精英張曼玉組長（金秀珍 飾）等人，每個角色看似平凡， 卻有著獨特的魅力和個性，這樣一群人在同一個銀行裡工作，不知道會擦出怎樣的火花呢？

「圖：《認識的妻子》」

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