《认识的妻子》今晚开播 看池晟&韩志旼演绎「五」年之痒

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就连等待都让人悸动的《认识的妻子》终於要在今晚（8月1日）开播，讲述了因一次选择而人生出现改变的「假设」罗曼史的该剧到底有哪些看点值得我们追呢？

#池晟X韩志旼，终於合作了！ 实力派的梦幻组合，演技&默契都完美

从没让观众失望过的「god」池晟和母胎小可爱女神韩志旼的邂逅就足以赚足所有人的目光。 池晟要在剧中扮演直戳泪腺的家长车柱赫，展现前所未有的别样魅力。 韩志旼饰演为家庭、事业东奔西走的徐优珍，上演出道以来的首次形象大突破。 两人扮演结婚5年的「老夫老妻」，他们要如何展现贴近生活的演技绝对值得期待。

导演大赞池晟和韩志旼配合默契，宛若一对真夫妻，就连一个眼神、一个呼吸都拿捏得十分精准。

# 「喜剧梦幻组」李相烨导演X梁希升编剧！ 引发共鸣的「假设」罗曼史

《认识的妻子》之所以备受关注，不仅是因为实力派演员的加盟，更有李相烨导演和梁希升编剧的功劳，四强联手打造出无与伦比的「喜剧梦幻组合」。 通过《购物王路易》展现细腻感性掌镜能力的李相烨导演和凭藉《高校处世王》、《哦，我的鬼神大人》、《举重妖精金福珠》等轻松搞笑剧打响名气的梁希升编剧，两人希望通过因为爱情而结合， 婚后却因抵挡不了现实生活而内心开始动摇的结婚5年的夫妇车柱赫与徐优珍来引发观众共鸣。 更在其中融入了现实夫妻都曾有过的各种想像，为观众带去一部前所未有的罗曼史。 李相烨导演表示：「这是一部被生活所累的平凡人的生活型成长罗曼史。 希望观众能够通过期待人生逆转的车柱赫和徐优珍的故事重新寻回我们已经忘记的爱情的真谛。 」

#轻快指数升级演技超逼真的表演高手们的办公室喜剧！

除了池晟和韩志旼的超现实罗曼史之外，银行内部展开的办公室喜剧也是一大看点。 车柱赫工作的银行里不时出现电信诈骗、刁蛮顾客等，通过这些突发时间展现银行职员的真实职场生活。 学历高、家世好，却以个人为中心的新职员金焕（车学沇 饰）、毫无眼力见的支店长车峰熙（孙宗学 饰）、只看重结果的卞成佑（朴元相 饰）、单身女精英张曼玉组长（金秀珍 饰）等人，每个角色看似平凡， 却有著独特的魅力和个性，这样一群人在同一个银行里工作，不知道会擦出怎样的火花呢？

「图：《认识的妻子》」

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