打造第二個防彈少年團？CJ E&M × Big Hit 將成立合作公司！
KPOP 2018年8月1日 星期三08:30 施乃琪
韓國娛樂龍頭越來越明白攜手創造雙贏局面的重要性，繼不久前七大公司聯手成立 MCPA 後，如今更傳出 CJ E&M 要和 Big Hit Entertainment 成立合作公司！
在 7 月的最後一天傳出消息，指 CJ E&M 和防彈少年團所屬經紀公司 Big Hit Entertainment 決定攜手創辦公司。對此 CJ E&M 表示：「雙方就成立合作公司這點已經達成共識，不過目前還有許多不確定的部分，也必須完成許多手續。」
包括《Produce 101》、《Show Me The Money》⋯⋯等熱門系列綜藝都是 CJ E&M 的作品，而一手將防彈少年團從小公司推上世界舞台的 Big HIt Entertainment 更擁有毋庸置疑的訓練、創作和企劃行銷能力，雙方會如何合作自然備受期待！
據傳這間合作公司將叫做 ‘Belief”，CJ E&M 和 Big Hit 分別持股的比例為 51% 和 49%（也有新聞指是 52% 和 48%），並預定在本月正式成立，就讓我們拭目以待囉！
（照片與影片來源：Big Hit Entertainment）
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